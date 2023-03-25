К берегу Крыма приблизился британский самолет-разведчик

Три воздушных судна зафиксировал сервис Flightradar примерно в ста километрах от полуострова

В акватории Черного моря 24 марта около 17:30 по московскому времени пролетел стратегический Boeing RC-135W, который сначала сделал круг возле Румынии, а затем вылетел в сторону Крыма. Его движение зафиксировал сервис Flightradar.

© Скриншот страницы сервиса Flightradar

© Скриншот страницы сервиса Flightradar