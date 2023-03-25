К берегу Крыма приблизился британский самолет-разведчик

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Три воздушных судна зафиксировал сервис Flightradar примерно в ста километрах от полуострова

В акватории Черного моря 24 марта около 17:30 по московскому времени пролетел стратегический Boeing RC-135W, который сначала сделал круг возле Румынии, а затем вылетел в сторону Крыма. Его движение зафиксировал сервис Flightradar.

  • © Скриншот страницы сервиса Flightradar
    © Скриншот страницы сервиса Flightradar
  • © Скриншот страницы сервиса Flightradar
    © Скриншот страницы сервиса Flightradar

Британский самолет сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon четвертого поколения с позывными DREAD011 и DREAD012. Воздушные судна двигались примерно в ста километрах от полуострова.

Юга.ру рассказывали о том, что утром 22 марта в Севастополе сбили наводные беспилотники. Ранее, вечером 20 марта, в районе Джанкоя сработали системы ПВО. Один человек ранен.

Авиация Крым СВО

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