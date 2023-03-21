В Крыму сбили беспилотники, есть пострадавший. Собрали все, что известно

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Обломки упали в районе Джанкоя

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что вечером 20 марта в районе Джанкоя сработали системы ПВО. Один человек ранен. 

Глава Джанкоя Игорь Ивин рассказал телеканалу «Крым24», что обломки беспилотников нашли на двух улицах. Они упали на частный дом и продуктовый магазин. Люди, находящиеся в доме, не пострадали. Рядом с магазином повредились электросети, осколком ранило 33-летнего мужчину. Его доставили в больницу.

Как рассказал Аксенов, сейчас оцениваются последствия крушения беспилотников. По его словам, будут приняты решения о компенсациях. В городе ввели режим ЧС. В СК РФ начали расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Советник главы Крыма Олег Крючков показал обломки беспилотников в своем телеграме. 

Крючков добавил, что пострадавший дом начнут восстанавливать утром. Там спасли домашнего питомца — морскую свинку.

Ранее Юга.ру уже писали о сбитых беспилотниках в Крыму и Краснодарском крае. В конце февраля беспилотники упали в Туапсе и Адыгее. До этого несколько беспилотников сбили в Севастополе. 

Крым СВО

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