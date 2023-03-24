Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито

В ЮФО ресейлом занимаются 39% опрошенных, а экономят воду и свет — 43%. Привычка экономить ресурсы особенно присуща людям старше 45 лет. Женщины обладают ей на 10% чаще, чем мужчины, отметили аналитики.

Аналитики сервиса объявлений Авито опросили 10 тыс. россиян и узнали, что они делают для сохранения экологии. Люди перепродают вещи, экономят электричество и водоснабжение, а также сортируют отходы.

Продажей вещей занимаются в основном люди в возрасте 25-34 года. Также 18% респондентов из ЮФО отметили, что активно покупают товары с рук в том числе из-за заботы об экологии. Женщины чаще всего покупают одежду, обувь, аксессуары, товары для детей и игрушки, а также предметы интерьера. Мужчины предпочитают приобретать таким способом технику и электронику, товары для ремонта и строительства, а также шины и запчасти.

Сортируют мусор 36% опрошенных из ЮФО. Активнее это делают люди старшего возраста. Еще 33% стараются использовать меньше пластика, а 25% сдают на переработку лампочки и батарейки. В основном люди от 25 до 44 лет.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре на «Яндекс Картах» появились пункты сбора вторсырья. Все они проверены Recyclemap — проектом Greenpeace в России.