В Краснодарском крае произошло пять землетрясений за три месяца. Узнали, что это значит

Утром 1 сентября в 12 км от Славянска-на-Кубани зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,7. Это пятое землетрясение за последние три месяца. Юга.ру спросили у специалиста, что это может значить

Согласно данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 8:14 на глубине 10 км под землей. Эпицентр располагался на расстоянии 12 км от Славянска-на-Кубани и 56 км от Новороссийска. Магнитуда землетрясения — 3,7.

Две недели назад, 20 августа, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 14 км от города Сочи. 25 июля подземные толчки были в районе Армавира, а 16 июня — в Чёрном море в 37 километрах от Анапы.

Краснодарский край — сейсмически активный регион. Как рассказал заведующий сейсмолабораторией КубГУ Алексей Мухин, количество слабых землетрясений в год от 5 до 25 для края норма.

«Движение тектонических плит происходит постоянно. Когда происходит землетрясения, это значит, что энергия высвобождается. Лучше, когда будут несколько слабых землетрясений, чем одно сильное, которое может принести разрушения. Мы в лаборатории фиксируем подземные толчки. На моей памяти самое сильное землетрясение было магнитудой 5, интенсивностью 6 баллов рядом с Крымском в 2002 году. Вблизи эпицентра тогда были даже трещины в саманных домах», — рассказал Алексей Мухин.

В сейсмолаборатории КубГУ за сейсмической активностью наблюдают уже 20 лет. За это время на Кубани не произошло сильных землетрясений.

В мае этого года небольшое землетрясение фиксировали в Чёрном море в 30 километрах от Сочи. А в марте жители Сочи даже почувствовали подземные толчки, очаг землетрясения был на глубине 5 км.