В Краснодаре пройдет первая велоночь этой весны
Маршрут заезда составит 26 км
В Краснодаре 25 марта пройдет «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах. Участники соберутся в 20:00 на Пушкинской площади рядом с фонтаном. Выезд планируют в 21:00.
Маршрут пройдет через Кубанскую Набережную, Тургенева, Дзержинского и завершится около ТРЦ «Красная Площадь». Протяженность дистанции составляет 26 км. Посмотреть подробную карту маршрута можно здесь.
Участников просят заранее проверить велосипед на исправность, взять запасную камеру и воду. Узнать правила заезда и все подробности можно в группе «ВКонтакте».
Как писали Юга.ру, это уже не первая «Велоночь». Ранее заезды проходили в конце июля и сентябре.
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