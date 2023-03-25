В Краснодаре пройдет первая велоночь этой весны

В Краснодаре 25 марта пройдет «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах. Участники соберутся в 20:00 на Пушкинской площади рядом с фонтаном. Выезд планируют в 21:00.

Маршрут пройдет через Кубанскую Набережную, Тургенева, Дзержинского и завершится около ТРЦ «Красная Площадь». Протяженность дистанции составляет 26 км. Посмотреть подробную карту маршрута можно здесь.