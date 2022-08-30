В Краснодаре пройдет костюмированная «Велоночь». Участники проедут по городу 26 км

Первая сентябрьская «Велоночь» в Краснодаре пройдет 3 сентября. Она будет костюмированной

В Краснодаре 3 сентября пройдет «Велоночь» — массовый заезд на велосипедах. Организаторы решили посвятить его Дню знаний, поэтому участников просят одеться в костюмы школьников и студентов.

Заезд начнется в 20:00 на Пушкинской площади. Маршрут пройдет через Кубанскую Набережную, Тургенева, Дзержинского, Офицерскую, 40-летия Победы, Восточно-Кругликовскую, Филатова, Передовую, Садовую, Промышленную, Будённого и Седина. Полный маршрут можно посмотреть на карте по ссылке.

Также участников просят взять с собой воду, осветительные приборы и средства от комаров. Все подробности можно узнать в группе заезда «Вконтакте».

Как писали Юга.ру, это уже не первая «Велоночь». Ранее она проходила в конце июля, а маршрут заезда составил почти 20 км.