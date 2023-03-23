В зоне СВО в Украине находятся 4,4 тыс. кубанских казаков

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Такое число назвал Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов во время визита в ЛНР

Вместе с главным атаманом России Николаем Долудой он проверил слаженность подразделений, обсудил текущие задачи и обстановку на линии соприкосновения, выдал гуманитарную помощь и необходимые технические средства, а также наградил отличившихся именными знаками.

По словам Власова, сейчас на разных направлениях в зоне СВО почти 4 тыс. 400 казаков Кубанского войска.

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Как писали Юга.ру, в январе кубанских казаков обучили собирать дроны и отправили в зону специальной военной операции.

В октябре 2022 года атаман Николай Долуда заявил, что в СВО погибли 129 казаков, а к отправке готовили ещё тысячу. Тогда в спецоперации уже участвовали 8 тыс. казаков.

Казачество Кубанское казачье войско Николай Долуда

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