В зоне СВО в Украине находятся 4,4 тыс. кубанских казаков

Такое число назвал Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов во время визита в ЛНР

Вместе с главным атаманом России Николаем Долудой он проверил слаженность подразделений, обсудил текущие задачи и обстановку на линии соприкосновения, выдал гуманитарную помощь и необходимые технические средства, а также наградил отличившихся именными знаками.

По словам Власова, сейчас на разных направлениях в зоне СВО почти 4 тыс. 400 казаков Кубанского войска.