В Краснодаре пройдет обмен растениями и лекция об уходе за цветами

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение пользователя S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay.com
    © Изображение пользователя S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay.com

26 марта в краснодарском «Экоцентре» пройдет обмен растениями и садовыми аксессуарами

«Чистая среда» анонсировала экосвоп с лекцией о комнатных растениях.

В 14:00 основательница агентства озеленения «Все зеленое» Светлана Панюкова поговорит с гостями о выращивании комнатных растений. Она развеет распространенные мифы о них и расскажет, что делать с использованным грунтом и старыми горшками. Также Панюкова посоветует, как выбирать подкормку или лекарства для растений.

Собственно цветочный своп начнется в 15 и продлится до 18. Свои растения можно обменять на другие или на какие-либо вещи. Также растения можно покупать за пожертвования.

Как завести комнатные растения и не погубить их:

Организаторы предлагают приносить:

  • горшки и кашпо,
  • грунт и удобрения,
  • цветы, черенки, отростки и семена,
  • садовые инструменты (лейки, секаторы и т.п.),
  • книги о растениях,
  • любые глянцевые журналы.

Вход на своп свободный, но «Экоцентр» рад пожертвованиям, которые позволят работать дальше. Мероприятие пройдет в «Экоцентре» на улице Одесская, 48В.

Лекции Образование Растениеводство Экология

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте