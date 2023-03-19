В Краснодаре пройдет обмен растениями и лекция об уходе за цветами

«Чистая среда» анонсировала экосвоп с лекцией о комнатных растениях.

В 14:00 основательница агентства озеленения «Все зеленое» Светлана Панюкова поговорит с гостями о выращивании комнатных растений. Она развеет распространенные мифы о них и расскажет, что делать с использованным грунтом и старыми горшками. Также Панюкова посоветует, как выбирать подкормку или лекарства для растений.

Собственно цветочный своп начнется в 15 и продлится до 18. Свои растения можно обменять на другие или на какие-либо вещи. Также растения можно покупать за пожертвования.