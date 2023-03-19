В Краснодаре пройдет обмен растениями и лекция об уходе за цветами
26 марта в краснодарском «Экоцентре» пройдет обмен растениями и садовыми аксессуарами
«Чистая среда» анонсировала экосвоп с лекцией о комнатных растениях.
В 14:00 основательница агентства озеленения «Все зеленое» Светлана Панюкова поговорит с гостями о выращивании комнатных растений. Она развеет распространенные мифы о них и расскажет, что делать с использованным грунтом и старыми горшками. Также Панюкова посоветует, как выбирать подкормку или лекарства для растений.
Собственно цветочный своп начнется в 15 и продлится до 18. Свои растения можно обменять на другие или на какие-либо вещи. Также растения можно покупать за пожертвования.
Как завести комнатные растения и не погубить их:
Организаторы предлагают приносить:
- горшки и кашпо,
- грунт и удобрения,
- цветы, черенки, отростки и семена,
- садовые инструменты (лейки, секаторы и т.п.),
- книги о растениях,
- любые глянцевые журналы.
Вход на своп свободный, но «Экоцентр» рад пожертвованиям, которые позволят работать дальше. Мероприятие пройдет в «Экоцентре» на улице Одесская, 48В.