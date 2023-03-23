В станице Елизаветинской под Краснодаром рекультивируют свалку за 1,4 млрд рублей. Деньги уже выделили

На заседании городской Думы Краснодара стало известно, что из федерального и регионального бюджетов выделили средства на ликвидацию свалки в станице Елизаветинской

Стоимость работ оценили в 1,4 млрд рублей. Муниципальный контракт на их выполнение планируют заключить до конца марта.

На первом этапе проведут перепланировку отходов. На поверхности мусорной горы установят рекультивационный экран из геосинтетических и минеральных материалов, создадут систему сбора фильтрата.

На втором этапе планируют восстановить загрязнённые земли. Также в рамках проекта появятся три скважины, с помощью которых будут наблюдать за качеством подземных вод.

Свалка в станице Елизаветинской появилась в 1975 году. В 1991-м её официально закрыли. Сегодня площадь мусорной горы составляет 108 тыс. 711 кв. метров. В её теле накопилось 1 млн 90 тыс. 432,5 тонны отходов, в основном строительных.

Как писали Юга.ру, утром 23 марта жители станицы Полтавской вышли на улицы, чтобы перекрыть дорогу мусоровозам. Люди требуют, чтобы грузовикам запретили ездить на полигон через населённый пункт.

До этого во время прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что свалку в Полтавской не нужно закрывать.