Жители станицы Полтавской перекрыли дорогу мусоровозам

Утром 23 марта жители станицы Полтавской вышли на улицы, чтобы перекрыть дорогу мусоровозам. Люди требуют, чтобы грузовикам запретили ездить на полигон через населенный пункт.

Напомним, в январе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что мусорный полигон в Полтавской не нужно закрывать, а с инвестором должны обговорить четкие правила эксплуатации. Глава региона отметил, что дорога к свалке не может пролегать через станицу, а тело полигона не должно прирастать в сторону Полтавской.

«Давайте потребуем, что полигон будет качественно эксплуатироваться. Давайте контролировать, смотреть и вместе требовать. Я требую, в том числе и от своих коллег, чтобы с инвестором были оговорены жесткие рамки и требования», — говорил глава края.

Вот, что происходило в Полтавской утром 23 марта: