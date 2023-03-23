Глава Адыгеи напомнил о прошлогоднем юбилее республики

Адыгея, Краснодарский край

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  • Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи
    Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева, предоставлено пресс-службой главы Адыгеи

Мурат Кумпилов вспомнил о 100-летии государственности Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на отчёте о прошлогодней деятельности кабмина напомнил о праздновании 100-летия республики.

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По его словам, официальное торжество в 2022 году отразило преимущества региона.

«Работа по юбилею проводилась в течение нескольких лет и включала не только культурные мероприятия, но и масштабные преобразования. Всего к 100-летию в Адыгее шли работы на 160 объектах инфраструктуры. Более 200 мероприятий состоялись в прошлом году во всех муниципалитетах и на федеральном уровне», — заявил глава республики.

Также Кумпилов отметил, что кульминацией празднования стал концерт в Кремлевском дворце. Там глава высказался о вековом юбилее Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Как сообщали ранее Юга.ру, Адыгея заняла третье место в России по чистоте и экологии в рейтинге качества жизни регионов.

Мурат Кумпилов Праздники

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