Банк Уралсиб запустил инфобота в Telegram

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

С 23 марта заказать банковские продукты Уралсиба можно с помощью телеграм-бота

Теперь через телеграм-бот можно приобрести продукты Уралсиба, не заходя на официальный сайт.

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Инфобот принимает заявки на оформление:

  • дебетовых и кредитных карт;
  • кредита наличными:
  • счета для бизнеса;
  • торгового эквайринга. 

Для подачи заявки можно перейти по ссылке в Telegram, нажать «узнать о продуктах» и выбрать нужный.

Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб запустил акцию для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах.

Telegram Банки Уралсиб

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