Банк Уралсиб запустил инфобота в Telegram
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С 23 марта заказать банковские продукты Уралсиба можно с помощью телеграм-бота
Теперь через телеграм-бот можно приобрести продукты Уралсиба, не заходя на официальный сайт.
Инфобот принимает заявки на оформление:
- дебетовых и кредитных карт;
- кредита наличными:
- счета для бизнеса;
- торгового эквайринга.
Для подачи заявки можно перейти по ссылке в Telegram, нажать «узнать о продуктах» и выбрать нужный.
Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб запустил акцию для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах.
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