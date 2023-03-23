Банк Уралсиб запустил инфобота в Telegram

С 23 марта заказать банковские продукты Уралсиба можно с помощью телеграм-бота

Теперь через телеграм-бот можно приобрести продукты Уралсиба, не заходя на официальный сайт.

Инфобот принимает заявки на оформление:

дебетовых и кредитных карт;

кредита наличными:

счета для бизнеса;

торгового эквайринга.

Для подачи заявки можно перейти по ссылке в Telegram, нажать «узнать о продуктах» и выбрать нужный.



Как сообщали ранее Юга.ру, Уралсиб запустил акцию для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах.