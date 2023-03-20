Уралсиб запустил акцию для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах
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В банке Уралсиб стартовала акция для новых клиентов банка, торгующих на маркетплейсах, с бизнесом старше трех месяцев
Акция действует с 15 марта по 30 сентября 2023 года включительно. Она предусматривает специальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в рублях в течение одного года с момента подключения.
Размеры комисии на РКО по акции:
- за переводы со счетов юрлиц на счета физлиц до 500 тыс. рублей в месяц — 1% от суммы, для ИП (себе на счет в пределах банка) до 500 тыс. рублей в месяц — 0,5% от суммы;
- за выдачу наличных денежных средств по чеку/электронному чеку для юрлиц и ИП до 500 тыс. рублей в месяц — 1,3 % от суммы.
Подробности об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн» или в офисах Уралсиба, обслуживающих бизнес-клиентов.
Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил безлимитные платежи по расчётным счетам для новых бизнес-клиентов
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