Уралсиб запустил безлимитные платежи по расчётным счетам для новых бизнес-клиентов

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  • © Фото drobotdean, ru.freepik.com
    © Фото drobotdean, ru.freepik.com

Банк Уралсиб запустил акцию «Безлимитные платежи» для новых клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

При открытии первого рублевого расчетного счета в Уралсибе и подключении онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн» до 30 июня 2023 года клиенты в течение последующих 6 месяцев могут бесплатно осуществлять безлимитное количество онлайн-платежей контрагентам (кроме физических лиц) по расчетному счету.

По акции клиентам бесплатно предоставляют сервис «Цифровая зарплата» — переводы работникам клиента по трудовому договору в рублях на счета/карты сотрудников в любых банках.

Лимиты бесплатных переводов физлицам в период акции (не в рамках сервиса «Цифровая зарплата»):

  • для юрлиц — до 200 тыс. рублей в месяц;
  • для ИП — до 400 тыс. рублей в месяц (300 тыс. руб./мес — себе на счет в пределах банка, 100 тыс. руб./мес — иные переводы).

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Срок проведения акции — с 13 марта по 30 июня 2023 года. Акция не применяется одновременно с другими действующими маркетинговыми предложениями.

После окончания действия акционного тарифа при отсутствии заявления клиента о переходе на другой пакет услуг клиента автоматически переведут на обслуживание в рамках пакета услуг «Оптимальный».

Подробнее об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн» или в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов.

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