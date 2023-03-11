В новой очереди парка «Краснодар» планируют построить стеклянное здание с парящей крышей. В сети появились эскизы

Картинки выложил телеграм-канал компании, которая занимается недвижимостью и строительством. По их данным, здание появится в новой очереди «Краснодара»

Здание, будто полностью построенное из стекла, пока существует только на эскизах. В сеть их выложил телеграм-канал «Команда Александра Кравченко».

Представитель организации пояснила Юга.ру, что компания «имеет отношение к проекту», подробности не раскрывают.