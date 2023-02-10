Адыгея заняла третье место в России по чистоте и экологии в рейтинге качества жизни регионов

Адыгея заняла третье место по показателю «чистота и экология» в рейтинге качества жизни регионов России, составленном Агенством стратегических инициатив (АСИ)

Об этом 10 февраля в своем телеграм-канале рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. При составлении рейтинга качества жизни в регионах России АСИ оценивало десять направлений. По одному из них — чистоте и экологии — Адыгея оказалась третьей в стране.

Кумпилов подчеркнул, что власти республики работают над сохранением природного богатства, чистоты окружающей среды и воспитанию экологической культуры, используя инструменты нацпроекта «Экология». «Реализуем много природоохранных проектов, среди которых — «Сохраним корни», восстановление древних черкесских садов, работа школьных лесничеств, высадка новых деревьев, сохранение лесов, площадь которых занимает значительную часть территории Адыгеи», — добавил глава региона.

Читайте также: В Адыгее обсудили сохранение древних черкесских садов

По его словам, при реализации новых проектов, особенно в горах, в республике делают акцент на максимальное сохранение природных богатств. Особо охраняемые природные территории занимают в Адыгее 116 тыс. гектаров.

Рейтинг качества жизни в российских регионах разработало АСИ для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом проживания.



Агентство составило рейтинг в рамках реализации Национальной социальной инициативы — комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян в 10 различных сферах: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.