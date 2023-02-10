Адыгея заняла третье место в России по чистоте и экологии в рейтинге качества жизни регионов

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Адыгея заняла третье место по показателю «чистота и экология» в рейтинге качества жизни регионов России, составленном Агенством стратегических инициатив (АСИ)

Об этом 10 февраля в своем телеграм-канале рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

При составлении рейтинга качества жизни в регионах России АСИ оценивало десять направлений. По одному из них — чистоте и экологии — Адыгея оказалась третьей в стране.

Кумпилов подчеркнул, что власти республики работают над сохранением природного богатства, чистоты окружающей среды и воспитанию экологической культуры, используя инструменты нацпроекта «Экология». «Реализуем много природоохранных проектов, среди которых — «Сохраним корни», восстановление древних черкесских садов, работа школьных лесничеств, высадка новых деревьев, сохранение лесов, площадь которых занимает значительную часть территории Адыгеи», — добавил глава региона.

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По его словам, при реализации новых проектов, особенно в горах, в республике делают акцент на максимальное сохранение природных богатств.

Особо охраняемые природные территории занимают в Адыгее 116 тыс. гектаров.

Рейтинг качества жизни в российских регионах разработало АСИ для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом проживания.

Агентство составило рейтинг в рамках реализации Национальной социальной инициативы — комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян в 10 различных сферах: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.

Как писали Юга.ру, Краснодар вылетел из топ-30 городов по качеству жизни. Сочи попал на второе место.

Мурат Кумпилов Рейтинги Экология

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