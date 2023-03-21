Из Сочи в Абхазию планируют запустить «Ласточку»

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Скоростной электропоезд между курортами может выйти на маршрут этим летом

Электричку «Ласточка» планируют запустить по маршруту Сочи-Гагра. Об этом рассказал главный инженер «Абхазской железной дороги» Леонид Куруа, сообщает Sputnik Абхазия.

Из Москвы запустят туристический поезд на юг:

Тестовый рейс запланирован на начало апреля. Потом будет дано время на выявление замечаний. На первом этапе предусматривается пять составов «Ласточки».

«Мы замечаем рост популярности отдыха в Абхазии. В связи с этим решение проблем по перевозке людей из Российской Федерации в Абхазию и отправка их обратно всегда стояло и стоит во главе угла», — отметил Леонид Куруа.

Сегодня существуют четыре ж/д маршрута, которые связывают Абхазию с Россией: Сухум-Москва, Санкт-Петербург-Сухум, Самара-Сухум и Туапсе-Гагра.

Как сообщали ранее Юга.ру, между Анапой и Минском запустят поезда.

Железная дорога Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД Сочи

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