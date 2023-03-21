Из Сочи в Абхазию планируют запустить «Ласточку»

Тестовый рейс запланирован на начало апреля. Потом будет дано время на выявление замечаний. На первом этапе предусматривается пять составов «Ласточки».



«Мы замечаем рост популярности отдыха в Абхазии. В связи с этим решение проблем по перевозке людей из Российской Федерации в Абхазию и отправка их обратно всегда стояло и стоит во главе угла», — отметил Леонид Куруа.



Сегодня существуют четыре ж/д маршрута, которые связывают Абхазию с Россией: Сухум-Москва, Санкт-Петербург-Сухум, Самара-Сухум и Туапсе-Гагра.



Как сообщали ранее Юга.ру, между Анапой и Минском запустят поезда.