Из Сочи в Абхазию планируют запустить «Ласточку»
Скоростной электропоезд между курортами может выйти на маршрут этим летом
Электричку «Ласточка» планируют запустить по маршруту Сочи-Гагра. Об этом рассказал главный инженер «Абхазской железной дороги» Леонид Куруа, сообщает Sputnik Абхазия.
Из Москвы запустят туристический поезд на юг:
Тестовый рейс запланирован на начало апреля. Потом будет дано время на выявление замечаний. На первом этапе предусматривается пять составов «Ласточки».
«Мы замечаем рост популярности отдыха в Абхазии. В связи с этим решение проблем по перевозке людей из Российской Федерации в Абхазию и отправка их обратно всегда стояло и стоит во главе угла», — отметил Леонид Куруа.
Сегодня существуют четыре ж/д маршрута, которые связывают Абхазию с Россией: Сухум-Москва, Санкт-Петербург-Сухум, Самара-Сухум и Туапсе-Гагра.
Как сообщали ранее Юга.ру, между Анапой и Минском запустят поезда.