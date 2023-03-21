Между Анапой и Минском запустят поезда

Первый рейс № 490/489 отправится по маршруту 5 мая в 10:38 и прибудет в Анапу 7 мая в 10:37. В обратный путь состав поедет в тот же день и прибудет в Гомель днем 9 мая, а в столицу Беларуси — вечером.



Далее поезд будет курсировать через день по нечетным числам месяца до 29 сентября 2023 года. Последний в году рейс из Минска запланирован на 27 сентября.



В БЖД добавили, что в этом году время нахождения в пути сокращено на два часа в обоих направлениях.



Более подробную информацию о графике поездов, стоимости и правилах можно узнать на сайте.



Как сообщали ранее Юга.ру, из Москвы запустят туристический поезд на юг. Пассажирам покажут кавказские республики.