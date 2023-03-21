Между Анапой и Минском запустят поезда

Краснодарский край

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  • Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Железная дорога © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Поезд сообщением Минск - Гомель - Анапа отправится в первый рейс в мае

Белорусская железная дорога запустит поезд сообщением Минск — Гомель — Анапа. Об этом сообщил пресс-центр БЖД.

«Недалеко. Недорого. Недолго»:

Первый рейс № 490/489 отправится по маршруту 5 мая в 10:38 и прибудет в Анапу 7 мая в 10:37. В обратный путь состав поедет в тот же день и прибудет в Гомель днем 9 мая, а в столицу Беларуси — вечером.

Далее поезд будет курсировать через день по нечетным числам месяца до 29 сентября 2023 года. Последний в году рейс из Минска запланирован на 27 сентября.

В БЖД добавили, что в этом году время нахождения в пути сокращено на два часа в обоих направлениях.

Более подробную информацию о графике поездов, стоимости и правилах можно узнать на сайте.

Как сообщали ранее Юга.ру, из Москвы запустят туристический поезд на юг. Пассажирам покажут кавказские республики.

Беларусь Железная дорога Курорты и туризм Поезда путешествия

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