В Новороссийске готовят к открытию вторую очередь парка Фрунзе. Отдыхающие поделились кадрами мертвой рыбы в пруду

Краснодарский край

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  • Карпы кои в парке «Краснодар» © Фото Анастасии Щегловой, Юга.ру
    Карпы кои в парке «Краснодар» © Фото Анастасии Щегловой, Юга.ру

Парк Фрунзе в Новороссийске откроют 18 марта. Пруд обещают почистить

Отдыхающие сняли на видео мертвых карпов кои в парке Фрунзе и поделились роликом в социальных сетях. На кадрах видно двух всплывших рыб и мусор в водоеме.

В муниципальном центре управления сказали, что 17 марта приведут водоем в порядок. Там спустят воду, чтобы очистить дно и убрать мусор. После этого в пруд добавят специальную химию для поддержания флоры и фауны, а также накормят рыб.

«После окончания работ и весеннего запуска водоема, убедительная просьба для гостей, а также жителей города Новороссийска не кормить рыбу. Осуществление кормления проводится в ежедневном режиме», — добавили в МЦУ города. 

Первую очередь парка, в котором находится водоем, открыли в конце декабря 2021 года. Тогда в мэрии говорили, что пруд будет наполнен водой даже летом, а его обитатели «круглый год смогут находиться в комфортных условиях».

Сейчас готовят к открытию вторую очередь парка. Гости увидят обновленную территорию 18 марта. Там появится амфитеатр, детская и спортивная площадки и навесы по типу перголы. 

В пресс-службе мэрии сказали, что в парке высадили 3 тыс. 742 дерева и кустарника, обустроили 7 тыс. кв. метров газона и установили автоматические системы полива. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в парке станицы Северской установили неоднозначный арт-объект. В соцсетях его сравнили с секс-игрушкой, а глава района сказал, что сквер «станет уже скоро «изюминкой» районного центра».

Новороссийск Парки

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