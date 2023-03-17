В Новороссийске готовят к открытию вторую очередь парка Фрунзе. Отдыхающие поделились кадрами мертвой рыбы в пруду

Отдыхающие сняли на видео мертвых карпов кои в парке Фрунзе и поделились роликом в социальных сетях. На кадрах видно двух всплывших рыб и мусор в водоеме.

В муниципальном центре управления сказали, что 17 марта приведут водоем в порядок. Там спустят воду, чтобы очистить дно и убрать мусор. После этого в пруд добавят специальную химию для поддержания флоры и фауны, а также накормят рыб.

«После окончания работ и весеннего запуска водоема, убедительная просьба для гостей, а также жителей города Новороссийска не кормить рыбу. Осуществление кормления проводится в ежедневном режиме», — добавили в МЦУ города.

Первую очередь парка, в котором находится водоем, открыли в конце декабря 2021 года. Тогда в мэрии говорили, что пруд будет наполнен водой даже летом, а его обитатели «круглый год смогут находиться в комфортных условиях».

Сейчас готовят к открытию вторую очередь парка. Гости увидят обновленную территорию 18 марта. Там появится амфитеатр, детская и спортивная площадки и навесы по типу перголы.

В пресс-службе мэрии сказали, что в парке высадили 3 тыс. 742 дерева и кустарника, обустроили 7 тыс. кв. метров газона и установили автоматические системы полива.