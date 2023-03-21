В Краснодарском крае планируют ликвидировать три свалки

Краснодарский край

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  • Ликвидация стихийной свалки за микрорайоном Гидростроителей в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ликвидация стихийной свалки за микрорайоном Гидростроителей в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До конца года свалки в Новороссийске, Приморско-Ахтарском и Крымском районах планируют включить в проект рекультивации

Свалки в Новороссийске, Приморско-Ахтарском и Крымском районах до конца 2023 года планируют включить в федеральный проект рекультивации «Генеральная уборка». Об этом сообщает РБК Краснодар.

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При проверке этих закрытых свалок нашли ряд нарушений. Представители Приморско-Ахтарского и Крымского районов заявили, что устранили их. Новороссийск — в процессе. По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, завоз отходов на эти территории должен быть запрещен.

«В этом году мы должны обеспечить участие трех свалок. Необходимо организовать взаимодействие глав муниципалитетов с Росприроднадзором по предоставлению необходимой документации, принять меры по недопущению завоза отходов на территорию планируемых к включению в проект объектов», — отметил Андрей Прошунин.

Также по программе «Генеральная уборка» началась ликвидация свалки в Кабардинке. По проекту «Чистая вода» работы проводятся в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе.

Как сообщали ранее Юга.ру, в модернизацию мусорного полигона под Краснодаром вложат 2,4 млрд рублей.

Крымский район Мусор Новороссийск Приморско-Ахтарский район Экология

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