В Краснодарском крае планируют ликвидировать три свалки

При проверке этих закрытых свалок нашли ряд нарушений. Представители Приморско-Ахтарского и Крымского районов заявили, что устранили их. Новороссийск — в процессе. По словам вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина, завоз отходов на эти территории должен быть запрещен.



«В этом году мы должны обеспечить участие трех свалок. Необходимо организовать взаимодействие глав муниципалитетов с Росприроднадзором по предоставлению необходимой документации, принять меры по недопущению завоза отходов на территорию планируемых к включению в проект объектов», — отметил Андрей Прошунин.



Также по программе «Генеральная уборка» началась ликвидация свалки в Кабардинке. По проекту «Чистая вода» работы проводятся в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянском районе.



Как сообщали ранее Юга.ру, в модернизацию мусорного полигона под Краснодаром вложат 2,4 млрд рублей.