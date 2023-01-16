Над Севастополем сбили несколько беспилотников

16 января в 01:58 губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом над бухтой БПЛА. Утром в социальных сетях появилось видео работы ПВО. В ночном небе заметны яркие вспышки взрывов.

Позже, в 11:29 глава Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграме о новой атаке беспилотников. «Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — написал Развожаев на своей странице в телеграм.

Ближе к полудню стало известно, что всего местные силы ПВО сбили 7 БПЛА над морем . Развожаев подчеркнул, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и отметил, что «средства ПВО продолжают отбивать атаку».

В предыдущий раз системы ПВО над Севастополем сбили беспилотник на Рождество. Одна из самых масштабных атак на полуостров случилась в конце октября.