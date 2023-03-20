«Магнит» откроет в Краснодаре центр выращивания зеленых культур

Площадь центра составит 12 гектаров, а планируемый объем производства — 2,5 тыс. тонн в год.



«Собственный центр зеленных культур позволит нам обеспечить треть потребностей сети в свежей зелени и в перспективе нарастить ее производство и продажи. Мы видим существенный потенциал внутреннего производства свежей зелени с учетом высокой доли импорта на этом рынке. Кроме того, мы ожидаем роста потребления свежей зелени в России в ближайшие годы», — рассказал директор по сельхоз-промышленному комплексу розничной сети Евгений Случевский на форуме «Магнит» и агробизнес».



Запуск центра запланирован на первый квартал следующего года. Сборка первого урожая — на середину 2024 года.



Как сообщали ранее Юга.ру, сеть магазинов «Магнит» заплатит 104 тыс. рублей за использование треков в торговых залах.