«Магнит» откроет в Краснодаре центр выращивания зеленых культур
Предприятие «Зелень Юга» будет выращивать 10 видов зелени
«Магнит» откроет новое предприятие «Зелень Юга» на территории индустриального парка. Там будут выращивать 10 видов зелени: петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат, базилик, мяту, розмарин, рукколу и тимьян.
В краснодарском индустриальном парке «Магнита» собираются открыть импортозамещающий стекольный завод:
Площадь центра составит 12 гектаров, а планируемый объем производства — 2,5 тыс. тонн в год.
«Собственный центр зеленных культур позволит нам обеспечить треть потребностей сети в свежей зелени и в перспективе нарастить ее производство и продажи. Мы видим существенный потенциал внутреннего производства свежей зелени с учетом высокой доли импорта на этом рынке. Кроме того, мы ожидаем роста потребления свежей зелени в России в ближайшие годы», — рассказал директор по сельхоз-промышленному комплексу розничной сети Евгений Случевский на форуме «Магнит» и агробизнес».
Запуск центра запланирован на первый квартал следующего года. Сборка первого урожая — на середину 2024 года.
Как сообщали ранее Юга.ру, сеть магазинов «Магнит» заплатит 104 тыс. рублей за использование треков в торговых залах.