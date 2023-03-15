В Краснодаре покажут выставку «Музей кино. Диафильмы»

С 16 марта по 14 мая в Краснодаре пройдет выставка «Музей кино. Диафильмы». Проект включает в себя произведения из коллекции московского музея кино.

Экспозиция включает в себя четыре сказки: В. Лембер-Богаткина «Волшебное зеркало», Е. Мигунов «Злая волшебница Бастинда», В. Чапля «Медвежий цирк» и В. Бордзиловский «Три апельсина». Полистать на экранах можно оцифрованные эскизы «Дом гнома, гном — дома» Б. Калаушина, «Как мыши с котом воевали» Т. Гнисюк, «Сказка на всю жизнь» О. Новозонова.



Диафильмы — это фотопленка, кадры которой объединены общей тематикой в короткометражный фильм. Смотрели их с помощью проектора — фильмоскопа. Художники подготавливали раскадровки, создавали рисунки, монтировали с титрами, а затем каждый кадр снимали на мультстанке. Диафильм обычно состоял из 30-50 кадров.

Выставка будет работать по адресу: улица Красная, 15. Стоимость билета: 50-200 рублей.



Как сообщали ранее Юга.ру, в художественном музее имени Ф.А. Коваленко 7 марта открылась выставка «Пасторальные сюжеты».