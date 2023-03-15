В Краснодаре покажут выставку «Музей кино. Диафильмы»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из письма от художественного музея имени Ф.А. Коваленко
    © Скриншот из письма от художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Экспозиция будет работать с 16 марта

С 16 марта по 14 мая в Краснодаре пройдет выставка «Музей кино. Диафильмы». Проект включает в себя произведения из коллекции московского музея кино.

Читайте также:

Экспозиция включает в себя четыре сказки: В. Лембер-Богаткина «Волшебное зеркало», Е. Мигунов «Злая волшебница Бастинда», В. Чапля «Медвежий цирк» и В. Бордзиловский «Три апельсина». Полистать на экранах можно оцифрованные эскизы «Дом гнома, гном — дома» Б. Калаушина, «Как мыши с котом воевали» Т. Гнисюк, «Сказка на всю жизнь» О. Новозонова.

Диафильмы — это фотопленка, кадры которой объединены общей тематикой в короткометражный фильм. Смотрели их с помощью проектора — фильмоскопа. Художники подготавливали раскадровки, создавали рисунки, монтировали с титрами, а затем каждый кадр снимали на мультстанке. Диафильм обычно состоял из 30-50 кадров.

Выставка будет работать по адресу: улица Красная, 15. Стоимость билета: 50-200 рублей.

Как сообщали ранее Юга.ру, в художественном музее имени Ф.А. Коваленко 7 марта открылась выставка «Пасторальные сюжеты».

Афиша Выставки Искусство Музеи

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте