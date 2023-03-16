В Краснодаре откроется выставка «Над временем», посвящённая детским воспоминаниям

В серии представленных работ художница обращается к своим детским воспоминаниям. Однако образы прошлого не воссоздают утраченное время, а возвышаются над ним. По словам пресс-службы галереи, экспозиция не представляет собой портрет ушедшей эпохи.

«Работы Шестаковой соблазняют перспективой междумирья, разрушают однозначность, вовлекают в игриво-ироническое переосмысление действительности. Особый эффект выставке придаёт размер полотен. Гипнотические холсты высотой в человеческий рост дают зрителю эффект соприсутствия, искушают потусторонним», — считают в «Галерее Ларина».

Вернисаж начнётся 17 марта в 18:00. Выставка будет работать до 26 марта по адресу улица Октябрьская, 60/1. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает экспозиция «Музей кино. Диафильмы».