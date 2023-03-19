В центре Краснодара откроют мобильный сбор донорской крови

С 8:30 до 14:00 на Главной городской площади будет работать мобильная станция переливания крови.

«Спасать человеческие жизни могут не только врачи, пожарные и сотрудники МЧС. Сегодня спасателем может быть каждый — достаточно стать донором крови», — сказала глава отдела здравоохранения мэрии Краснодара Светлана Харламова.

Кроме того 21 марта работает стационарный пункт приема крови на улице Димитрова, 166. Как и в любые будни, доноров там ждут с 8 до 12 часов.