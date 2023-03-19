В центре Краснодара откроют мобильный сбор донорской крови

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

21 марта в Краснодаре пройдет донорская акция «Капля крови — ради жизни»

С 8:30 до 14:00 на Главной городской площади будет работать мобильная станция переливания крови.

«Спасать человеческие жизни могут не только врачи, пожарные и сотрудники МЧС. Сегодня спасателем может быть каждый — достаточно стать донором крови», — сказала глава отдела здравоохранения мэрии Краснодара Светлана Харламова.

Кроме того 21 марта работает стационарный пункт приема крови на улице Димитрова, 166. Как и в любые будни, доноров там ждут с 8 до 12 часов.

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Памятка для доноров:

  • Стать донором может любой здоровый гражданин РФ старше 18. Сдавать кровь безопасно и быстро.
  • Узнать противопоказания и рекомендация для сдачи крови можно на сайте станции переливания и по телефону 8(861)2337211 с 9 до 15.
  • Доноров, сдавшие бесплатно кровь более 40 раз или плазму крови более 60 раз, признают «Почетными донорами России» — знак подразумевает социальные льготы.
Здравоохранение Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ

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