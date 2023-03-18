На участке улицы Красных Партизан в Краснодаре запретят парковку

Остановку и парковку запретят на улице Красных Партизан от Аэродромной до Гаражного проезда. На отрезке установят специальные дорожные знаки. Запрет вступит в силу с 10 апреля, рассказали в мэрии.

Руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин объяснил, что такое решение приняли для обеспечения безопасности дорожного движения. Многие оставляют автомобили на проезжей части и мешают другим участникам движения.

Отмечается, что на участке есть специальные места для парковки автомобилей. На них действие знака распространяться не будет.

Ранее Юга.ру писали, что на улице Красных Партизан около ККБ №2 сузили проезжую часть из-за строительства подземного перехода.