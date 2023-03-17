Летний отдых в Краснодарском крае подорожал на 13,8%

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Средняя стоимость летних туров на Черноморское побережье выросла на 11-18%

По данным Ассоциации туроператоров России, средняя стоимость размещения в отелях Краснодарского края летом 2023 года будет на 13,8% выше, чем в 2022 году. Сутки в среднем обойдутся отдыхающим в 3,3 тыс. рублей. 

Больше всего цена проживания выросла в Геленджике — на 18,4%. Средняя стоимость ночи там летом будет составлять 3,4 тыс. руб. На втором месте Анапа, где повышение составило 15,7% и теперь сутки оцениваются в 3 тыс. руб. Меньше всего цена выросла в Сочи — на 11,7%, но бронирование там остается самым дорогим и составляет 3,6 тыс. руб.

Повысили цены и в Абхазии. Проживание в отелях республики будет дороже на 13,2% и в среднем составит 2,8 тыс. руб. 

Эксперты отметили, что сейчас продано менее 15% отельных мощностей России на лето. Поэтому полная картина будет известна позднее.

Как писали Юга,ру, Сочи стал самым популярным вариантом отдыха на майские праздники. Цены на проживание в отелях там выросли вдвое. 

Также эксперты прогнозируют, что летом 2023 года отдых в санаториях юга России станет на 15-20% дороже, чем в 2022 году. Такая ситуация сложилась из-за невозможности поехать в Европу.

Анапа Геленджик Курорты и туризм отдых Отели Сочи

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