Краснодарцев позвали на субботник в черешневый сад

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

17 декабря в Краснодаре пройдет субботник в Черешневом саду

В субботу 17 декабря волонтеры «Чистой среды» выйдут на уборку в Черешневый сад. Присоединиться к ним могут все желающие. Встреча запланирована в 10:00 на улице Тополиной, 48. 

Для уборки выдадут перчатки и мешки, а также обещают угостить чаем с печеньем. Организаторы просят одеться по погоде и взять с собой сменную одежду и обувь. 

Записаться на субботник можно по телефону +8 (918) 659-05-44. Уборку могут отменить, если погода испортится.

Как писали Юга.ру, в конце ноября в Краснодаре прошла «Зеленая суббота». Там горожане обменивались одеждой и спортивным инвентарем.

Краснодар Субботник Экология

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Краснодарцев позвали на субботник в черешневый сад

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