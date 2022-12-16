Краснодарцев позвали на субботник в черешневый сад
17 декабря в Краснодаре пройдет субботник в Черешневом саду
В субботу 17 декабря волонтеры «Чистой среды» выйдут на уборку в Черешневый сад. Присоединиться к ним могут все желающие. Встреча запланирована в 10:00 на улице Тополиной, 48.
Для уборки выдадут перчатки и мешки, а также обещают угостить чаем с печеньем. Организаторы просят одеться по погоде и взять с собой сменную одежду и обувь.
Записаться на субботник можно по телефону +8 (918) 659-05-44. Уборку могут отменить, если погода испортится.
Как писали Юга.ру, в конце ноября в Краснодаре прошла «Зеленая суббота». Там горожане обменивались одеждой и спортивным инвентарем.
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