В амфитеатре парка «Краснодар» футбол, в Анапе — кино. На Кубани начинается сезон показов под открытым небом

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре и Анапе на выходных пройдут мероприятия под открытым небом

В амфитеатре парка «Краснодар» 18 марта в 19:30 начнётся трансляция матча между «быками» и московским «Локомотивом». Вход свободный.

В Анапе на центральном пляже в лаунж-зоне (улица Гребенская, 1) можно бесплатно посмотреть кино. В субботу 18 марта будут показывать отечественную комедию «Непослушник», 19 марта — её продолжение. Начало в 18:00. В случае дождливой погоды сеансы отменяются.

На выходных в Краснодарском крае прогнозируется переменная облачность, местами дожди. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 10-15 °С.

Анапа Афиша Кино Краснодар парк «Краснодар» Парки ФК «Краснодар»

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