Краснодар утром накрыл густой туман. Рассказываем о погоде в крае

Днем температура воздуха в Краснодаре поднимется до 17 °C

Утром 17 марта в соцсетях делятся фотографиями туманного Краснодара. О нем предупреждали синоптики. В Краснодаре прогнозируют 15…17 °C в течение дня. Дожди могут быть только утром, сильных осадков не ожидают. Ветер северной четверти 4-9 м/с.

В крае днем прогнозируют 12…17 °С, местами в южной половине региона температура поднимется до 20 °С, на Азовском побережье прогнозируют 8…13 °С, в горах — 6…11 °С. О тумане предупреждают и жителей Туапсинского района.

Ветер в среднем по краю северной четверти 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы достигнут 12-14 м/с, днем в Новороссийске — 15-18 м/с.

В выходные температура воздуха в среднем по краю немного снизится, сообщают в ЦГМС.

Ранее Юга.ру писали, что в парке «Краснодар» распускаются весенние цветы и раздеваются пальмы, посмотреть красивое можно здесь.