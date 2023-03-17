Минобороны РФ рассекретило военные документы в честь 80-летия освобождения Кубани. Рассказываем, что и где посмотреть

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Дни героизма и славы»
    © Скриншот с сайта «Дни героизма и славы»

Минобороны РФ запустило мультимедийный сайт, посвященный 80-летию освобождения Кубани

Минобороны РФ запустило мультимедийный сайт «Дни героизма и славы: 80-летие освобождения Кубани». Он посвящен основному этапу битвы за Кавказ — советскому наступлению на Кубани.

75 лет освобождению Кубани:

В разделе опубликованы документы из центрального архива Минобороны РФ. Среди них:

  • директивы ставки верховного главнокомандования;
  • оперсводки соединений РККА, освобождавших Краснодар;
  • боевые графические документы со схемами освобождения города;
  • наградные листы;
  • материалы военной прессы.
  • © Скриншот из телеграмм-канала «Минобороны России»
    © Скриншот из телеграмм-канала «Минобороны России»
  • © Скриншот из телеграмм-канала «Минобороны России»
    © Скриншот из телеграмм-канала «Минобороны России»

Также на сайте есть раздел «Малая земля», в котором представлены документы о высадке морского десанта под Новороссийском.

Ранее Юга.ру рассказывали об оккупации Краснодара в годы войны.

Великая Отечественная война Министерство обороны России

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