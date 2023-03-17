Минобороны РФ рассекретило военные документы в честь 80-летия освобождения Кубани. Рассказываем, что и где посмотреть

Минобороны РФ запустило мультимедийный сайт «Дни героизма и славы: 80-летие освобождения Кубани». Он посвящен основному этапу битвы за Кавказ — советскому наступлению на Кубани.

В разделе опубликованы документы из центрального архива Минобороны РФ. Среди них:

Также на сайте есть раздел «Малая земля», в котором представлены документы о высадке морского десанта под Новороссийском.



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