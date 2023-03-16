В парке «Краснодар» распускаются весенние цветы и раздеваются пальмы. Показываем красивое
В парке «Краснодар» южные растения освобождают от зимних защитных конструкций. В клумбах расцветают бугенвиллея и крокусы. Редактор Юга.ру прогулялся утром 16 марта
В середине марта парк оживает. Одна из стен окрашивается в алый цвет, распускаются бутоны бугенвиллеи. К лету растение должно покрыть стену густым ковром своих ярких цветов.
На газонах парка распустились крокусы и гиацинты. Готовятся к весеннему пику красноватые кусты фотинии.
В Краснодаре стабилизировалась весенняя погода, синоптики не ожидают похолодания в городе и специалисты парка «Краснодар» решили раздеть южные растения. Среди них юбеи, эти деревья называют «слоновьими пальмами». Редактор Юга.ру застал разбор защитных конструкций.
Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения:
Операцию по освобождению из заточения заснял краснодарский фотограф.
Парк готовится к наплыву гостей. По прогнозам синоптиков, в Краснодаре в ближайшие дни будет около 20°C, об этом подробно мы писали здесь.