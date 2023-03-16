В парке «Краснодар» распускаются весенние цветы и раздеваются пальмы. Показываем красивое

В парке «Краснодар» южные растения освобождают от зимних защитных конструкций. В клумбах расцветают бугенвиллея и крокусы. Редактор Юга.ру прогулялся утром 16 марта

В середине марта парк оживает. Одна из стен окрашивается в алый цвет, распускаются бутоны бугенвиллеи. К лету растение должно покрыть стену густым ковром своих ярких цветов.

На газонах парка распустились крокусы и гиацинты. Готовятся к весеннему пику красноватые кусты фотинии.

В Краснодаре стабилизировалась весенняя погода, синоптики не ожидают похолодания в городе и специалисты парка «Краснодар» решили раздеть южные растения. Среди них юбеи, эти деревья называют «слоновьими пальмами». Редактор Юга.ру застал разбор защитных конструкций.

Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

© фото Андрея Малёваного

Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения: самый весенний гид

Операцию по освобождению из заточения заснял краснодарский фотограф.

Парк готовится к наплыву гостей. По прогнозам синоптиков, в Краснодаре в ближайшие дни будет около 20°C, об этом подробно мы писали здесь.

Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного