В парке «Краснодар» распускаются весенние цветы и раздеваются пальмы. Показываем красивое

Краснодарский край

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  • Весна в парке «Краснодар» © Фото Андрея Малёваного
    Весна в парке «Краснодар» © Фото Андрея Малёваного

В парке «Краснодар» южные растения освобождают от зимних защитных конструкций. В клумбах расцветают бугенвиллея и крокусы. Редактор Юга.ру прогулялся утром 16 марта

В середине марта парк оживает. Одна из стен окрашивается в алый цвет, распускаются бутоны бугенвиллеи. К лету растение должно покрыть стену густым ковром своих ярких цветов.

На газонах парка распустились крокусы и гиацинты. Готовятся к весеннему пику красноватые кусты фотинии.

В Краснодаре стабилизировалась весенняя погода, синоптики не ожидают похолодания в городе и специалисты парка «Краснодар» решили раздеть южные растения. Среди них юбеи, эти деревья называют «слоновьими пальмами». Редактор Юга.ру застал разбор защитных конструкций.

  • Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
  • © фото Андрея Малёваного
    © фото Андрея Малёваного

Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения:

Операцию по освобождению из заточения заснял краснодарский фотограф.

Парк готовится к наплыву гостей. По прогнозам синоптиков, в Краснодаре в ближайшие дни будет около 20°C, об этом подробно мы писали здесь.

  • Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
  • Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
  • Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

Ранее Юга.ру писали, что в парке «Краснодар» появится новая очередь. Её сделают на высоте 27 метров. Там планируют построить стеклянное здание с парящей крышей. В сети появились эскизы.

Краснодар парк «Краснодар» цветы

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