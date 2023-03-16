«Аэрофлот» выполнит серию ретрорейсов в советском стиле. Первый по маршруту Москва — Сочи

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото с сайта airliners.net
    © Фото с сайта airliners.net

«Аэрофлот» выполнит серию ретрорейсов в честь 100-летия компании

«Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 70-80-х годов XX века в достоверных деталях, в сервисе и стиле», — уточняется в телеграм-канале.

Как сообщает пресс-служба компании, истории, которые подготовили для пассажиров, создали на основе знаний и воспоминаний команды «Аэрофлот».

Первый полёт состоится уже 20 марта по маршруту Москва — Сочи — Москва. Всего в течение года будет семь ретрорейсов по разным направлениям России. Ностальгические рейсы на сайте компании будут отмечены специальными иконками. Всех пассажиров ждут памятные сувениры — значки по мотивам каждого из направлений.

Как писали Юга.ру, 15 февраля пассажирка рейса Ставрополь — Москва, который выполняла компания «Аэрофлот», разделась и ломилась в кабину к пилотам. На женщину пришлось надеть наручники.

Аэропорты

Новости

Четверо из 10 жителей ЮФО стали сортировать мусор и покупать меньше пластика — Авито
«Античный город Горгиппия». В Анапе проведут эксклюзивную экскурсию
В субботу в Краснодаре пройдёт «Бардак маркет»
На выходных в Краснодарском крае будет облачно, но тепло
В Краснодарском крае полицейскому, который насмерть сбил велосипедистку, дали шесть лет тюрьмы
Французская сеть гипермаркетов Leroy Merlin продаст российские магазины

Лента новостей

Бульвар героев и ларьков
Вчера, 12:12
Бульвар героев и ларьков
Жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков
Города Черноморского побережья окутал туман
Вчера, 14:08
Города Черноморского побережья окутал туман
Показываем загадочное и красивое
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
Вчера, 07:47
Попить глинтвейн, спасти лесную фею и обнять деревья
В Новороссийске отметят день леса

Реклама на сайте