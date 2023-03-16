«Аэрофлот» выполнит серию ретрорейсов в советском стиле. Первый по маршруту Москва — Сочи

«Мы воссоздадим атмосферу и настроение путешествий 70-80-х годов XX века в достоверных деталях, в сервисе и стиле», — уточняется в телеграм-канале.

Как сообщает пресс-служба компании, истории, которые подготовили для пассажиров, создали на основе знаний и воспоминаний команды «Аэрофлот».

Первый полёт состоится уже 20 марта по маршруту Москва — Сочи — Москва. Всего в течение года будет семь ретрорейсов по разным направлениям России. Ностальгические рейсы на сайте компании будут отмечены специальными иконками. Всех пассажиров ждут памятные сувениры — значки по мотивам каждого из направлений.

Как писали Юга.ру, 15 февраля пассажирка рейса Ставрополь — Москва, который выполняла компания «Аэрофлот», разделась и ломилась в кабину к пилотам. На женщину пришлось надеть наручники.