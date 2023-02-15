«Хочу к пилотам». Пассажирка рейса Ставрополь – Москва разделась и ломилась в кабину
На женщину пришлось надеть наручники
Происшествие на борту рейса Ставрополь — Москва началось с сигареты, пишет Mash. После замечания от бортпроводника женщина не успокоилась, наоборот — стала дебоширить. Она разделась и требовала пропустить ее в кабину пилотов.
В сети оказалось видео с обнаженной хулиганкой.
«Я уже знаю, в психушку или тюрьму попаду. Но вообще хочу к пилотам», — заявила женщина экипажу.
Чуть позже на видео она уже истерично кричит:
«Убейте меня здесь, но я буду курить».
Попал в кадр и рукав белой рубашки бортпроводника, он испачкан кровью, судя по всему, женщина укусила сотрудника экипажа.
«Командир воздушного судна в связи с деструктивным поведением пассажира принял решение о применении средств сдерживания», — приводит ТАСС комментарий компании «Аэрофлот».
Успокоить пассажирку смогли несколько мужчин, они помогли экипажу надеть на нарушительницу спокойствия пластиковые наручники.
Самолет сел в Шереметьево, как пишет ТАСС, пассажирку передали сотрудникам полиции, ее привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
Недавно Юга.ру рассказывали, что в аэропорт Сочи после вылета вернулся самолет из-за проблем с шасси.