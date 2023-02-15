«Хочу к пилотам». Пассажирка рейса Ставрополь – Москва разделась и ломилась в кабину

Происшествие на борту рейса Ставрополь — Москва началось с сигареты, пишет Mash. После замечания от бортпроводника женщина не успокоилась, наоборот — стала дебоширить. Она разделась и требовала пропустить ее в кабину пилотов.

В сети оказалось видео с обнаженной хулиганкой.

«Я уже знаю, в психушку или тюрьму попаду. Но вообще хочу к пилотам», — заявила женщина экипажу.

Чуть позже на видео она уже истерично кричит:

«Убейте меня здесь, но я буду курить».

Попал в кадр и рукав белой рубашки бортпроводника, он испачкан кровью, судя по всему, женщина укусила сотрудника экипажа.