В микрорайоне 40 лет Победы в Краснодаре столкнулись трамвай и легковушка

В Краснодаре в районе улиц Красных Зорь и Чернышевского 16 марта произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля

Информацию и фото опубликовали в телеграм-канале Общественный транспорт Краснодара. Говорится, что это не первое ДТП в этом районе.

«После того, как пару месяцев назад переезд через рельсы в этом месте заасфальтировали (до этого тут была брусчатка из булыжников), количество таких аварий увеличилось. Местные активисты просят дептранс сделать по Чернышевского перед аварийно опасным перекрёстком «лежачих полицейских», но пока ничего не изменилось», — уточняется в телеграм-канале.

После ДТП в районе происшествия образовались пробки.