В Краснодарском крае потеплеет до 20°C, но местами пройдут дожди

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани 16 марта будет тепло, но в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться

В Краснодаре 16 марта будет переменная облачность и ветер 3-8 м/с. Температура воздуха составит 18-20 °С. Синоптики отметили, что в ближайшие дни в городе изменение погоды не ожидается.

По краю в течение дня пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 18-20 °С. На Черноморском побережье днем будет 13-18 °С, а на Азовском — 9-14 °С. В утренние часы возможен туман. В Сочи водителей просят быть внимательными на дорогах.

В ближайшие несколько дней территория края будет находиться под влиянием фронтальных разделов. Из-за этого температура воздуха немного понизится, местами пройдут грозы и усилится ветер. В Новороссийске порывы достигнут 24 м/с.

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