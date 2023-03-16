В Краснодарском крае потеплеет до 20°C, но местами пройдут дожди

На Кубани 16 марта будет тепло, но в ближайшие дни температура воздуха будет понижаться

В Краснодаре 16 марта будет переменная облачность и ветер 3-8 м/с. Температура воздуха составит 18-20 °С. Синоптики отметили, что в ближайшие дни в городе изменение погоды не ожидается.

По краю в течение дня пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 18-20 °С. На Черноморском побережье днем будет 13-18 °С, а на Азовском — 9-14 °С. В утренние часы возможен туман. В Сочи водителей просят быть внимательными на дорогах.