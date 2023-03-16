Выдачу повесток в Краснодарском крае объяснили актуализацией данных

Жители Краснодарского края снова стали получать повестки. В военном комиссариате Кубани сказали, что единственная цель вручения — актуализация данных. Повестки будут выдавать по месту работы и проживания, сообщил «Коммерсантъ-Кубань».

Также ранее стало известно, что рассылать повестки начали и в других регионах страны. Военкоматы говорят, что это делается для обновления данных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее обычной практикой. По его словам, работа по актуализации ведется постоянно.

В своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что повестки пошли уже в 39 регионах РФ. Он объяснил, что военкомат может вручить гражданину повестку в случае, если он не сообщает об изменении своих данных.

Ранее Юга.ру писали, что в России хотят изменить призывной возраст. Нижний порог хотят поднять с 18 лет до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет.

Законопроект об этом рассмотрят в Госдуме. Планируется, что он вступит в силу 1 января 2024 года, а саму реформу будут проводить поэтапно.