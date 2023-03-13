В 2024 году на срочную службу могут призвать мужчин от 19 до 30 лет. Законопроект внесли в Госдуму

Госдума рассмотрит законопроект о повышении призывного возраста до 21 года. Он предусматривает поэтапное повышение до 2026 года

Планируется, что он вступит в силу 1 января 2024 года, а саму реформу будут проводить поэтапно.

Так, призывать на военную службу мужчин от 19 до 30 лет будут с 1 января по 31 декабря 2024 года. От 20 до 30 лет — с 1 января по 31 декабря 2025-го, от 21 до 30 лет — с 1 января 2026-го.

Тем, кому предоставлены отсрочки до вступления в силу закона, будут пользоваться ими до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований. При этом граждане, достигшие 18 лет после 1 января 2024 года, желающие служить ранее дня наступления возраста, установленного законом, и подавшие соответствующее заявление, подлежат призыву.

Кроме того, мужчины в возрасте от 27 до 30 лет, желающие пройти военную службу по призыву и подавшие в комиссию соответствующее заявление, перестают находиться в запасе и отправляются в армию на общих основаниях.

Как ранее сообщил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, изменения дадут возможность юношам не только возмужать и сформироваться как личность, но и многим — получить образование. По его словам, тогда в армию придут окрепшие молодые мужчины, имеющие специальность, которая может быть востребована во время прохождения службы.