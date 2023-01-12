Мужчин до 30 лет могут призвать на срочную службу уже весной

Увеличение призывного возраста будет проходить поэтапно и может начаться уже весной

До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования призыва. Мужчин до 30 лет могут начать отправлять на срочную службу с весны 2023 года, сообщил ТАСС.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, что переход на новые правила будет поэтапным. Потребуется комплекс поправок в существующее законодательство. После этого призывников начнут набирать в соответствии с военным заданием.

Картаполов пояснил, что если согласно заданию необходимо призвать 200 человек, то 50% из них составят мужчины от 21 года до 30 лет, а другие 50% — россияне от 18 лет, как было раньше. Увеличивать возраст призыва будут в каждую кампанию. Такую практику будут применять на первых этапах перехода.

Ранее Юга.ру писали, что в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст россиян с 18 лет до 21 года, а предельный возраст до 30 лет. Решение поддержал думский комитет по обороне.