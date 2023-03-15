Госдума РФ приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках. Кубанские экологи выступили против
14 марта в Госдуме приняли закон, который позволит развивать туризм на особо охраняемых природных территориях
В Госдуме РФ 14 марта в третьем чтении приняли законопроект о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. Он вступит в силу 1 сентября, сообщили в пресс-службе нижней палаты.
Согласно документу, на территориях нацпарков и заповедников разрешается строить объекты для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, а также обеспечения личной гигиены.
Отмечается, что при этом нельзя менять площади и границы ООПТ и возводить жилые дома. Всю рекреационную деятельность нацпарки и заповедники должны будут согласовывать с главами регионов.
«Документом вводятся основные критерии, среди которых сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристических мест и маршрутов, сохранение объектов культурного наследия, а также обеспечение безопасности туризма», — пояснили в пресс-службе.
Для привлечения инвестиций власти планируют заключать различные соглашения путем торгов. В них будут прописываться мероприятия по предупреждению причинения вреда окружающей среде, соблюдение установленной предельно допустимой рекреационной емкости и другие.
В РФ запустили карту экологических проблем:
Законопроект вызвал недовольство экологов. Член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко рассказал «Нашей газете», что строительство на территориях заповедников приведет к изменениям природной среды. В дальнейшем животные и растения не смогут там существовать.
«Прежде закон запрещал любое строительство в заповедниках и заказниках, можно было только за плату прогуляться по этим территориям, не нарушая режим. Сейчас же начнут строить канатные дороги для развития горнолыжного спорта, охотничьи домики, сооружения на сваях, чтобы они подходили под определение «некапитальные», а по факту это будут полноценные отели и гостиницы. К ним понадобится проложить коммуникации, дороги. Все это предполагает разрытие земли, нарушение почвенного покрова, загрязнение почвы и воды отходами. На мой взгляд, это плохая идея!», — сказала эколог Татьяна Трибрат.
Ранее Юга.ру писали о законопроекте, который вносит поправки в Градостроительный кодекс. Госдума сняла ряд экологических ограничений и предлагала вырезать участки в особо охраняемых территориях под объекты инфраструктуры.