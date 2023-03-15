Госдума РФ приняла закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках. Кубанские экологи выступили против

14 марта в Госдуме приняли закон, который позволит развивать туризм на особо охраняемых природных территориях

В Госдуме РФ 14 марта в третьем чтении приняли законопроект о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. Он вступит в силу 1 сентября, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Согласно документу, на территориях нацпарков и заповедников разрешается строить объекты для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, а также обеспечения личной гигиены.

Отмечается, что при этом нельзя менять площади и границы ООПТ и возводить жилые дома. Всю рекреационную деятельность нацпарки и заповедники должны будут согласовывать с главами регионов.

«Документом вводятся основные критерии, среди которых сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристических мест и маршрутов, сохранение объектов культурного наследия, а также обеспечение безопасности туризма», — пояснили в пресс-службе.

Для привлечения инвестиций власти планируют заключать различные соглашения путем торгов. В них будут прописываться мероприятия по предупреждению причинения вреда окружающей среде, соблюдение установленной предельно допустимой рекреационной емкости и другие.