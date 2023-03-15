Гринпис: солнечная электроэнергия в Краснодарском крае может быть выгоднее сетевой

Гринпис составил рейтинг из 64 регионов, где солнечные панели могут снизить нагрузку на климат и будут экономически выгодными для бизнеса

В топ-10 вошли Забайкальский край, Бурятия, Дагестан, Тыва, Иркутская область, Чеченская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская республики, а также Северная Осетия — Алания и Ингушетия.

В рейтинге значится и Краснодарский край. Для бизнеса в регионе стоимость электроэнергии от собственной солнечной электростанции дешевле сетевой. По расчётам Гринпис, её цена составила 4,67 рубля за кВт/ч, а от сетевой — 11,27 рубля за кВт/ч для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей и 9,63 рубля за кВт/ч для среднего бизнеса. Для населения Кубани стоимость зелёной электроэнергии тоже дешевле сетевой — 5,11 рубля к 6 рублям за кВт/ч.

«С каждым годом всё больше людей переходят на собственные небольшие солнечные электростанции. Это не только даёт возможность сэкономить на счетах за электричество и повысить качество энергоснабжения, но и имеет важный экологический эффект — сокращение выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ», — считает руководитель направления по зелёной энергетике российского отделения Гринпис Владимир Асикритов.

Ранее Юга.ру писали о том, что на сайте Гринписа появился материал, в котором специалист-практик в природоохранном и смежном законодательстве Михаил Крейндлин выразил мнение, что строительство дороги из Архыза до Черного моря может разрушить Кавказский заповедник.