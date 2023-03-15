В Краснодаре образовалась пробка в районе ККБ №2 из-за сужения проезжей части

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Там перекрыли несколько полос из-за строительства подземного перехода

В Краснодаре утром 15 марта образовалась пробка на улицах Красных Партизан и Калинина. По данным сервиса «Яндекс.Карты», от пересечения Калинина и Западного Обхода до места проведения работ можно доехать за 36 минут. Расстояние составляет три километра.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, на улице Красных Партизан около ККБ №2 сократили количество автомобильных полос с трех до двух в каждом направлении. Это сделали из-за строительства подземного перехода.

Когда движение восстановят — неизвестно. В мэрии добавили, что объехать участок можно по улицам Темрюкской, Толбухина и 2-я Линия.

Как писали Юга.ру, около ККБ №2 построят подземный переход длиной почти 36 метром. Рядом с ним обещают отремонтировать тротуары и остановки.

Дороги Краснодар Пробки

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