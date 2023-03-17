Яблоко, груша, песочные часы. В Краснодаре пройдут лекции о психологических травмах и типах фигур

Краснодарский край

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  • © Изображение от pikisuperstar на Freepik
    © Изображение от pikisuperstar на Freepik

В арт-пространстве Lighthouse в Краснодаре на выходных пройдёт серия образовательных лекций

18 марта в 15:00 Дмитрий Галтелов расскажет о психологических травмах — их наиболее распространённых примерах, механизмах возникновения, проявлениях в жизни и что с ними делать.

19 марта в 16:00 начнётся лекция «Типажи фигур». От стилиста Ирины Дурлештер слушатели узнают об их основных видах, секретах наполнения гардероба, разумном подходе к трендам. Также она расскажет, как сделать ноги длиннее, а талию тоньше за счёт правильно подобранной одежды.

Стоимость одной лекции 500 рублей. Регистрация по ссылке. Арт-пространство Lighthouse находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее заповеднике имени Фелицына работает выставка «Первопроходцы каменного века». Представлены предметы из коллекции археологического музея–заповедника «Костенки» Воронежской области.

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