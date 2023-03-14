В Краснодарском крае 19 человек заболели корью. В регионы везут вакцину для «подчищающей иммунизации»

Число заражений корью в России растет. В Ростовской области заболевание выявили впервые за два года

О том, что на Кубани участились случаи заражения корью, региональный Роспотребнадзор сообщал еще в начале февраля. Тогда точное число больных называть не стали, но сказали, что эпидситуация контролируемая.

На 14 марта в Краснодарском крае зафиксировали 19 больных, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Зараженные находятся в Краснодаре, Анапе и Сочи. Среди заболевших есть дети. Напомним, в Анапе в начале февраля корью заболела школьница, приехавшая из «неблагополучного по этому заболеванию региона».

Ситуация с корью осложнилась и в соседней Ростовской области, пишет Donnews. Там с начала года обнаружили трех больных, один из них приехал из-за границы. Отмечается, что в регионе не было случаев инфицирования уже два года.

Кроме того, рост заболеваемости отмечают в Московской, Ленинградской, Новосибирской и Самарской областях. На фоне ситуации главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление «О проведении подчищающей иммунизации против кори». Оно предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.

РБК сообщил, что эксперты связывают рост заболеваемости с мигрантами из ближнего зарубежья. Заражаются чаще всего непривитые и не переболевшие россияне. Также инфекционист Валерий Завойкин добавил, что высокую заболеваемость корью фиксируют в Украине. Там эпидситуация была сложной еще несколько лет назад.

В России для подчищающей иммунизации в регионы направят 800 тыс. доз вакцины, сообщили в пресс-службе Ростеха. Для проведения плановой вакцинации до конца 2023 года поставят около 4 млн доз. Помимо коревой вакцины компания готова предоставить дополнительный объем препаратов для иммунизации против дифтерии.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае выросло число ВИЧ-инфицированных. Общее число зараженных в регионе составило 20,5 тыс. человек.