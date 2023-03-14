Анапа и шоколадная фабрика. В городе появился новый экскурсионный маршрут
В Анапе предприниматели создали духовно-развивающий экскурсионный маршрут за счёт субсидии
В прошлом году шоколадная мастерская «Диана Руди» получила субсидию на создание экскурсионного маршрута. В этом году проект реализовали и запустили.
Программа включает автобусную экскурсию по городу, пикник с коллективными играми на Кипарисовом озере, экологическую прогулку вдоль береговой линии Большого Утриша и посещение местного музея шоколада. Первый тур выходного дня в минувшее воскресенье посетила группа из Краснодара.
Как сообщают организаторы, маршрут будет работать круглогодично, но преимущественно в межсезонье. Записаться можно напрямую в мастерской или через турфирмы.
Как писали Юга.ру, блогер и фотограф Роман Кокорин показал фото официального веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика, который появился в конце прошлого года.