Анапа и шоколадная фабрика. В городе появился новый экскурсионный маршрут

В прошлом году шоколадная мастерская «Диана Руди» получила субсидию на создание экскурсионного маршрута. В этом году проект реализовали и запустили.

Программа включает автобусную экскурсию по городу, пикник с коллективными играми на Кипарисовом озере, экологическую прогулку вдоль береговой линии Большого Утриша и посещение местного музея шоколада. Первый тур выходного дня в минувшее воскресенье посетила группа из Краснодара.

Как сообщают организаторы, маршрут будет работать круглогодично, но преимущественно в межсезонье. Записаться можно напрямую в мастерской или через турфирмы.