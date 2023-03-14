Анапа и шоколадная фабрика. В городе появился новый экскурсионный маршрут

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы
    © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы

В Анапе предприниматели создали духовно-развивающий экскурсионный маршрут за счёт субсидии

В прошлом году шоколадная мастерская «Диана Руди» получила субсидию на создание экскурсионного маршрута. В этом году проект реализовали и запустили.

Программа включает автобусную экскурсию по городу, пикник с коллективными играми на Кипарисовом озере, экологическую прогулку вдоль береговой линии Большого Утриша и посещение местного музея шоколада. Первый тур выходного дня в минувшее воскресенье посетила группа из Краснодара.

Как сообщают организаторы, маршрут будет работать круглогодично, но преимущественно в межсезонье. Записаться можно напрямую в мастерской или через турфирмы.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы
    © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы
  • © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы
    © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы
  • © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы
    © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы
  • © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы
    © Скриншот фото из телеграм-канала мэрии Анапы

Как писали Юга.ру, блогер и фотограф Роман Кокорин показал фото официального веломаршрута из Кабардинки в Голубую бухту Геленджика, который появился в конце прошлого года.

Анапа Еда Курорты и туризм отдых Развлечения Семья

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