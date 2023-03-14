В Новороссийске сильный ветер, в Керченском проливе штормовое предупреждение. Погода в Краснодарском крае

Жителей Новороссийска просят не покидать помещения без необходимости из-за сильного ветра. Порывы местами достигают 28 м/с

В Краснодарском крае 14 марта в среднем обещают 9…14° C, в горах — до 8° C. Местами в южной половине края прогнозируют дождь и мокрый снег, в предгорьях и горах — мокрый снег и снег.

На Черноморском побережье днем ожидают 10…15° C. На участке Джубга-Магри местами дождь, ветер северо-восточный 12-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Новороссийске порывы достигнут 25-28 м/с. Высота волн составит 13-20 дм. Жителей попросили «без необходимости не покидать зданий и помещений, ограничить выход на открытую территорию и передвижение на личном транспорте».

В Краснодаре прогнозируют 11…13° С, без осадков. Днем ветер 8-13 м/с.

Работу Керченской переправы 14 марта приостановили, в проливе объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 12-17 м/с.

В горах Краснодарского края по-прежнему лавиноопасно, предупредили в ЦГМС. Утром 14 марта курорты сообщают о закрытии некоторых трасс из-за ухудшения погоды.

Ранее Юга.ру писали о пробках в Краснодаре этим утром.