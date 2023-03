Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет в горах Сочи

С 27 марта по 2 апреля на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp. В его программе — 13 концертов и 7 спортивных мероприятий

Фестиваль примет райдеров разных дисциплин сноубординга и горных лыж. Они приедут на Quiksilver New Star Camp, чтобы улучшить свои навыки и поучаствовать в соревнованиях и контестах.

На протяжении 14-ти лет Quiksilver New Star Camp ежегодно принимает порядка 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и музыки. В этот раз фестиваль пройдет в формате Back to the Roots. Организаторы позиционируют мероприятие как пространство смыслов: каждое событие в рамках 7-дневного фестиваля несет определенные идеи, которые помогут гостям раскрыть новые возможности и прожить интересный опыт.