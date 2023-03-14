Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет в горах Сочи

С 27 марта по 2 апреля на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp. В его программе — 13 концертов и 7 спортивных мероприятий

Фестиваль примет райдеров разных дисциплин сноубординга и горных лыж. Они приедут на Quiksilver New Star Camp, чтобы улучшить свои навыки и поучаствовать в соревнованиях и контестах.

На протяжении 14-ти лет Quiksilver New Star Camp ежегодно принимает порядка 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и музыки. В этот раз фестиваль пройдет в формате Back to the Roots. Организаторы позиционируют мероприятие как пространство смыслов: каждое событие в рамках 7-дневного фестиваля несет определенные идеи, которые помогут гостям раскрыть новые возможности и прожить интересный опыт.

Гостей ждут соревнования среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100 тыс. кв. метров (его построят на высоте 1600 метров), катание на сноуборде и лыжах, dj-сеты в горах под открытым небом, «Roxy йога», кинотеатр «Яндекс Плюс х Кинопоиск х Beat», фуд-зона от «Яндекс Еды» и секретная вечеринка от Winline.

Следить за новостями спортивной, музыкальной и культурной программ можно в аккаунте фестиваля в телеграме и на его официальном сайте, где также можно приобрести пакет участника. В тур входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет, дающий бесплатный доступ ко всем мероприятиям и локациям фестиваля.

Свое участие в фестивале уже подтвердили сильнейшие сноубордисты и горнолыжники, участники юношеских Олимпийских игр, чемпионы и призеры российских и международных турниров, кубков, а также чемпионатов и первенств мира: Анастасия Таталина, Алексей Соболев, Ярослав Ленчевский, Есения Степанова, Михаил Матвеев, Никита Абозовик, Константин Мостовой, Игорь Тараканов. Каждый день в сноупарке будут выбирать райдера дня, которого наградят специальным призом от «Яндекс Маркета».

В этом году организаторы вновь анонсировали создание New Star Athlete’s Club для лучших российских райдеров. В клуб смогут войти как действующие прорайдеры, так и продвинутые любители. По итогу конкурса в команду отберут 80 лучших горнолыжников и сноубордистов. Райдеры New Star Athlete’s Club смогут поучаствовать во всех контестах фестиваля, получат спортивную страховку, ски-пасс, браслет участника (+1) и доступ в зону атлетов EUROSPAR.

В спортивной программе этого года: «Роза Хутор Open» при поддержке МегаФона;

DC Back to the Roots Rail Jam при поддержке hh.ru;

День скорости от МегаФона;

EUROSPAR Big Air & Fun Slalom;

hh.ru Ollie Contest;

Roxy Lady's Day при поддержке Рив Гош;

МегаФон family and kids для молодого поколения райдеров;

Quiksilver New Star Invitational — его финал пройдет при поддержке Winline с серьезным призовым фондом, размер которого по сравнению с 2021 годом вырос в 3 раза.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Музыкальная программа Quiksilver New Star Camp 2023 пройдет на пяти фестивальных площадках. Гостей ждут: сцена «Яндекс Плюс 1600»;

сцена Vibes от «Дзен»;

аллея флагов с инсталляцией New Star Echo 2 х «Яндекс Алиса»;

«Роза Пик Яндекс Плюс», где на рассвете одного из дней фестиваля состоится концерт группы Сироткин. По окончании выступления все гости ивента вместе с артистом раскатают свежий вельвет, спустившись с высоты 2320 метров;

выступления L'One, Thomas Mraz, Biicla х Горьковская, Summer of Haze, Лауд, Geju, Izhevski, Антоха MC, The Dawless и Errortica;

шоукейс творческого комьюнити ENCORE, где выступят Pharaoh и другие артисты, которые помимо своего репертуара исполнят каверы культового формата one live;

выступления Cream Soda, Mashkov, Sasha Khizhnyakov и Reptiloid от Stvol TV.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»