На проект «Новой Анапы» потратят 115 млн рублей. За пример возьмут курорты Катара, ОАЭ и Китая

На портале госзакупок появился тендер на разработку проекта курорта «Новая Анапа». Начальная цена контракта составляет почти 115,5 млн рублей. Подать заявку можно до 27 марта.

Курорт хотят построить на примере рекреационных зон Катара, ОАЭ и Китая. Победитель аукциона станет известен 7 апреля. Сроки разработки проекта не уточняются.

Юга.ру писали, что в «Новую Анапу» хотят инвестировать 350 млрд рублей. Курорт займет 1,6 тыс. га земли и, по предварительным расчетам, привлечет до 5 млн туристов в год.

О создании «Новой Анапы» говорили еще в 2007 году. Тогда для её строительства хотели создать особую экономическую зону. Власти говорили, что проект составит конкуренцию зарубежным курортам.