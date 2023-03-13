В центре Сочи дерево упало на дорогу. Об ухудшении погоды в городе предупреждали синоптики

Крупное дерево упало на дорогу и перекрыло проезд к ж/д вокзалу Сочи. Пострадал автомобиль

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, там Юга.ру сообщили, кто люди не пострадали.

В центре Сочи дерево рухнуло на дорогу, судя по кадрам из соцсетей, пострадал автомобиль сервиса краткосрочной аренды. Движение по улице Горького возле ж/д вокзала заблокировано.

Ранее синоптики предупреждали, что погода в Сочи будет ухудшаться. В течение суток 13 марта обещают сильный дождь, местами грозу. Ожидаются также подъемы уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне Сочи растет риск схода селей. Выше 1500 м. прогнозируют очень сильный снег.

О погоде в крае Юга.ру подробно писали здесь.