В центре Сочи дерево упало на дорогу. Об ухудшении погоды в городе предупреждали синоптики

Краснодарский край

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  • © скриншот телеграм-канала ЧП Сочи https://t.me/chp_sochi/14697
    © скриншот телеграм-канала ЧП Сочи https://t.me/chp_sochi/14697

Крупное дерево упало на дорогу и перекрыло проезд к ж/д вокзалу Сочи. Пострадал автомобиль

В центре Сочи дерево рухнуло на дорогу, судя по кадрам из соцсетей, пострадал автомобиль сервиса краткосрочной аренды. Движение по улице Горького возле ж/д вокзала заблокировано. 

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, там Юга.ру сообщили, кто люди не пострадали.

Ранее синоптики предупреждали, что погода в Сочи будет ухудшаться. В течение суток 13 марта обещают сильный дождь, местами грозу. Ожидаются также подъемы уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне Сочи растет риск схода селей. Выше 1500 м. прогнозируют очень сильный снег.

О погоде в крае Юга.ру подробно писали здесь.

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