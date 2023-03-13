Неделя в Краснодарском крае начнётся с дождей. Ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 13-15 марта

В понедельник будет переменная облачность. Местами в регионе дождь, в предгорьях и горах — с мокрым снегом. В отдельных районах возможны сильные осадки. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днём 4-9 °С.

На Черноморском побережье 13 марта облачно с прояснениями. Местами дождь, ночью на участке Джубга-Магри сильный дождь, днём на участке Анапа-Джубга без существенных осадков. Ветер 6-11 м/с, возможны порывы до 15-17 м/с, на участке Анапа-Джубга — до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С, днём 5-10 °С.

14 и 15 марта синоптики также прогнозируют переменную облачность, но преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 14 марта +3…-2 °С, 15 марта потеплеет до 2-7 °С. Днём во вторник воздух прогреется до 8-13 °С, 15 марта — до 15-20 °С.

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